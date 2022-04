Ricardo RODRIGUES

Employé d’avril 2008 à août 2014 auprès de la société immobilière Loreto1 Trading SA à Lausanne, j’y ai successivement occupé les fonctions de stagiaire, de collaborateur, durant près de quatre ans, puis de responsable du service technique durant plus de deux ans.



J’ai particulièrement apprécié travailler dans un environnement dynamique et pu mettre à profit mon sens des responsabilités et ma réactivité, notamment afin de trouver les solutions techniques les plus avantageuses et rapides dans la gestion des biens immobiliers. Au-delà des simples rénovations d'appartements, j’ai directement supervisé des travaux de rénovations d'immeubles entiers, impliquant de nombreuses entreprises.



Après six ans passés au sein de l’entreprise qui m’a formé, je suis désormais à la recherche de nouvelles expériences me permettant de mettre en pratiques mes connaissances et de découvrir d’autres environnements professionnels.



Au bénéfice d’une aisance rédactionnelle et d’une facilité d’expression à l’oral, je suis capable de travailler de manière autonome et de m’adapter rapidement. J’ai également une bonne maîtrise de l’informatique en général.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Contrôler ses résultats

Négociation

Gérer une action

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Définir des priorités

Communication orale

Créativité

Réactivité

Organisation du travail

Rédaction