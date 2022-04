Riccardo BERNOCCO

Gestion et vente dans tous secteurs commerciaux

Compétences techniques spécifiques dans les articles de luxe, Sports, Prêt à porter, Tourisme

Garant des procédures et des résultats d'exploitation, recrutement, formation, intégration, coordination des différents services (Réception, Atelier, Magasin), management et suivi des équipes, détection des potentiels, commandes, développement commercial. Receptionniste Hotel et location de voitures de tourisme avec chauffeur

Bonne attitude dans l’organisation du travail pour le personnel à gérer

Word - Excel – Internet @-Commerce Apple Works