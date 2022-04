Riccardo CHIOSTRI

Depuis plus de 10 ans dans le secteur de l'agroalimentaire, et plus précisément dans les «Produits Frais», j'ai eu la chance de pouvoir me confronter aux différentes missions du poste de responsable commercial : négociation, stratégie de vente, management, études de marché.



Toujours à la recherche du résultat et persévérant, dans mon parcours professionnel j'ai occupé également des postes de direction administrative et commerciale.



Mes compétences :

Gestion et Analyse

Définition des marges et des prix

Informatique

Stratégies de vente

Management

Négociation avec les centrales d'achat GMS