Riccardo DI MAURO

Anacrouse est un cabinet d expertise média indépendant .

Nous appliquons une méthodologie d'analyse média marketing qui permet de préparer toute stratégie de communication.



Notre démarche :

- assurer un état de veille permanente de captation de tendances pour nos clients, leurs marchés, leurs opérations (veille commerciale, concurrentielle, communication, média on et off line, pige quali et quant , gestion des réseaux sociaux ... ).

- placer lindividu au cœur de ses réflexions, en tant que consommateur dans un contexte en constante évolution,

- proposer une vision de lanalyse comportementale dynamique en amont des stratégies et de laction.



Mes compétences :

Management

Publicité

Médias

Communication

Web

Marketing

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Community management