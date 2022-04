Architecte et designer italien, Riccardo Haiat possède depuis l'enfance cette capacité à traduire graphiquement des volumes. Il tire souvent son inspiration des formes de la Nature, et conçoit l’architecture intérieure comme une scénographie, presque comme une narration. Ses projets sont guidés par une vision globale de l'espace, où les volumes constituent la base d'une construction qui ressemble à celle d’un tableau, avec ses lignes de fuite, la position de la lumière et ses contrastes

poétiques.

Avec son équipe de sept personnes basée à Paris, il imagine des espaces tels que le restaurant l’Étoile, le théâtre Bobino et de nombreux intérieurs privés notamment trois villas à Deauville, une maison d’hôte raffinée près d’Orange, un appartement à Milan et un petit immeuble à Bruxelles.





Mes compétences :

Bâtiment