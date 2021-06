Riccardo VARISCO

Jai eu loccasion doccuper différentes positions lors de ces 15 dernières années, en partant du poste dingénieur devis et estimation pour être aujourdhui directeur des ventes France et Italie.



Pendant ces années (dont deux passées en Asie), jai pu acquérir une expérience considérable et une confiance dans les processus de ventes et après-ventes.



Lenvironnement international et la complexité des projets que jai eu à gérer mont aidé à développer de bonnes compétences relationnelles : une capacité à communiquer avec tous types de clients, ainsi quà gérer les ressources internes afin den tirer un maximum de résultats.