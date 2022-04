Riccardo VOJVODA

Je suis ingénieur du son diplômé en Musique et Nouvelles Technologies au Conservatoire G.Tartini de Trieste, en Audio Engineering à la SAE Institute de Milan et en Bachelor of Arts à la SAE Institute de Paris.



Je mets à diposition mes compétences artistiques, techniques ainsi que mon équipement pour mixer vos projets musicaux ou autres, à prix compétitifs. Si vous avez des chansons électroniques ou acoustiques, des bases instrumentales, des bandes sonores de vidéos, courts-métrages, moyens-métrages, longs-métrages ou pubs ou encore des émissions radio, mais vous ne savez pas comment les mixer, je peux le faire pour vous. Enregistrement des voix possible.



Contactez moi à riccardovojvoda@gmail.com pour me soumettre vos projets.



Pour plus d’informations visitez le siteArray !



Mes compétences :

Musique

Mixage

Post production