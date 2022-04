Richard ABGUILLERM

Double compétence commercial et électrotechnique.

COMMERCIAL :

- Techniques de négociation commerciale

- Techniques de prospection commerciale

- Argumentation commerciale et techniques de vente

- Définir le plan d’action commercial et établir le plan de tournée

- Concevoir l’étude de la faisabilité technique de la demande du client

- Gestion du portefeuille client et développement de l’activité commerciale

- Négocier les modalités du contrat de vente



ELECTROTECHNIQUE :

• Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d'origine électrique ou les non-conformités réglementaires

• Déterminer les remises en état et aux normes de l'installation ou de l'équipement électrique et identifier les éléments défectueux

• Démonter les composants de leur support (boîtiers, armoires, caches, ...), les changer ou les réparer

• Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l'installation ou de l'équipement électrique

• Vérifier l'isolation électrique et détecter l'origine des courants de fuite

• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

• Intervenir en : Basse tension, Haute tension, Très basse tension

• Réaliser des interventions nécessitant une habilitation : Habilitation électrique, travaux hors tension (B0, B0V, B1 B1V, H0, ...), Habilitation électrique, travaux sous tension (B1T, BN, BR, H1T, ...), Habilitation nucléaire

• Procéder à des opérations techniques : Câblage d'armoires électriques (contacteur, relais de commande, ...), Changement de cartes électroniques, Installation d'équipements électriques, Pose d'appareils enregistreurs (tension, intensité, consommation, ...), Tirage de câbles

• Etablir la planification d'interventions à partir de besoins ou de commandes clients

• Raccorder un ordinateur à un équipement et diagnostiquer des pannes à partir de programmes enregistrés

• Effectuer la surveillance d'installations en fonctionnement (tournées, rondes, ...)

• Renseigner un système de suivi de stocks (sortie de pièces détachées, ...)

• Coordonner l'activité d'une équipe

• Lecture de plan, de schéma

• Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)

• Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur -GMAO-

• Electricité

• Electrotechnique

• Eléments de base en électronique

• Normes de sécurité électrique

• Techniques de soudure

• Utilisation d'appareils de contrôle de programmation (PC, console, ...)

• Eléments de base en automatisme

• Utilisation de logiciels de gestion de stocks



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Electrotechnique

phoning

Prospection

Electronique

Développement commercial

Automatisme

Maintenance industrielle

inspection electrique

consuel