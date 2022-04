Richard ADELINE

Audit conseil et maintenance sur les échangeurs thermiques dans l industrie et le tertiaire.



Echangeur a plaques, échangeur tubulaires, tour aéroréfrigérante, batterie de CTA et de condenseur.



Partenaire service ALFA LAVAL sur tout types d'échangeurs à plaques.(eau, huile, gaz réfrigérant, vapeur.



Désembouage ,détartrage des réseaux d'eau. Désinfection des réseaux ESC, .



Station technique ALFA LAVAL Préparateur d'Eau Chaude Sanitaire.(URANS, CETETHERM, AQUA)

Station technique IMI PNEUMATEX maintien de pression, station de dégazage.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Legionelle

tour aéroréfrigérante

Echangeur tubulaires

Echangeur à air

Echangeurà plaques

Audit des circuits de chauffage refroidissement

Désembouage circuits de chauffage refroidissement

Echangeur à Plaques