Richard AECK

Direction de Production Informatique

Management d’équipes opérationnelles

Organisation de la production, respect des niveaux de service, direction de projets et conduite du changement





Management :



Gestion de département

Élaboration des budgets et suivi financier

Gestion des collaborateurs

Entretiens individuels, plan de formation, gestion de carrière

Recrutement

Conduite de changement

Animation de réunion



Commercial :



Gestion de la relation client et définition de la stratégie commerciale

Suivi commercial

Réponse à appel d’offre, foisonnement

Soutenance des propositions



Infogérance :



Définition, Mise en place et gestion :

- de productions informatique (infrastructure, applicative et bureautique)

- Transition, organisation de la production, mesure des niveaux de service, amélioration continue, Lean Management

- des process opérationnels et des bonnes pratiques du métier (sur la base ITIL)

- de plans de transformation et de retour au bon fonctionnement

- de services desk

- de centres de pilotage en 24heures / 24 et 7 jours/7 avec définition des plannings en respect avec la législation du travail et les accords d’entreprise

Gestion des Mises en production

Gestion des projets

Animation de comités de pilotage

Réponse à appel d’offre