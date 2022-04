Richard AGENET

Durant 31 années au service de mon pays, dans l’Aéronavale, en qualité de Manager et consultant technique et par les différentes missions qui m’ont été confiées, j’ai su diriger des hommes en fonction des objectifs attendus dans un contexte politique, technique et de défense.

J’ai relevé ces enjeux portant sur l’encadrement et la gestion des hommes dans leur mission, la conduite de programmes, l’évolution de machines aux technologies de pointe, en remettant à chaque fois en question mes acquis d’expériences et garder à l’esprit que la crédibilité repose sur l’excellence de la compétence.



En tant que chef de service, j’ai dû gérer des groupes d’hommes en privilégiant l’écoute de chaque individu et maintenir un climat social au sein service, qui permette la cohésion et l’adhésion devant la mission qui m’était confiée,

Fort de mes connaissances et de mon expérience j’aurai l’exigence nécessaire pour assurer les fonctions que je serai amené à tenir à l’avenir.



Etre dynamique, réactif et force de proposition tout en privilégiant le sens de la diplomatie et de la communication, je sais anticiper et corriger les problèmes en ne perdant pas de vue l’intérêt d’un groupe et de la qualité pour atteindre les objectifs attendus.



Pour ce faire, je n’hésite pas à mobiliser, fédérer, et organiser les ressources humaines et techniques dans le but d’en tirer le meilleur résultat.



Réserviste opérationnel de la Marine – Adjoint départemental pour la Marine dép. 47, je m’attache à contribuer au rayonnement de la MARINE NATIONALE pour motiver les jeunes, susciter des vocations, établir des partenariats avec l’éducation nationale et les préfectures dans le but de créer l’adhésion.





07/2010-01/2011

Direction Générale TECHNIQUE

Responsable de tous les nouveaux programmes et équipements aéronautiques de Guerre Electronique à l’Etat-major de la Marine, Paris

Planifie tous les programmes. Dirige et fixe les objectifs aux différents centres d’expérimentations.

Analyse des évolutions matériels pour répondre au plus près aux besoins des forces.

Analyse des coûts, relecture des contrats, négociation.

07/2009-07/2010

Directeur TECHNIQUE du Centre d’Expertise de la Patrouille Maritime Aéronavale

Conseiller technique auprès de l’Etat Major de la Marine.

Gestion et management d’une équipe technico opérationnelle de 15 personnes.

07/2002-07/2009

Adjoint au DIRECTEUR TECHNIQUE puis DIRECTEUR TECHNIQUE.

Management d’une équipe technico-opérationnelle de 18 personnes. Gestion des ressources humaines, formations, qualifications. Gestion des budgets.

Conseiller technique auprès de l’Etat Major de la Marine

Exerce le suivi et l’étude de faisabilité des programmes aéronautiques fixés par l’Etat Major. Conduite et suivi des programmes Aéronautiques

Evaluation technique des systèmes, Expérimentation. Essais techniques sur bancs de simulation.



07/1998-07/2002

SOUS DIRECTEUR DES OPERATIONS Aériennes en unité Opérationnelle et OTAN

Chef de bureau Activités aériennes et formation des équipages.

Gestion du personnel Navigant : 150 personnes – Gestions Aéronefs et planifications des vols et entrainement.

Responsable de la planification et de l’exécution des missions

CHEF D’EQUIPE OPERATION

Gestion d’une équipe de 5 personnes ,Planification, Préparation des missions, suivi et analyse des missions aériennes.

08/1980-06/1984

TECHNICIEN puis CHEF D'EQUIPE TECHNIQUE

Chef d’une équipe de 5 personnes, Visites et dépannage des aéronefs.

Entretien technique de premier et deuxième niveau des aéronefs.





Mes compétences :

Aisance relationnelle

Management de personnel

Résistance au stress

Rigueur

Volontaire et determine

Esprit d'equipe