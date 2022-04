Richard ALLAMÉLOU

Objectif : - Occuper un poste de chauffeur livreur vl, débutant dans ce métier mais sérieux et motivé.

- Accepte le travail à temps pleins ou partiel sur un CDI ou un CDD.

- Libre de travailler les samedis et dimanches avec les jours fériées.

- Véhiculé et mobile sur toute l’Île de La Réunion et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Utiliser touts types d'appareils jardinages.

Faire les gestes de manutention.

Fixation de bloc-porte.

Utiliser touts types d'appareils d'outillages.

Pose de carrelage, faïence, brique de verre.

Bonne résistance physique.

Sens relationnel.

Travail en équipe.

Électricité de base.

Microsoft Word.

Microsoft Outlook

Bricolage.

Changer serrure de porte.

Sérieux.

Installer les éléments sanitaires.

Respecter le code de la route.

Organisé.

Appliquer les règles de sécurité.

Connaitre les itinéraires du trajet.

Etre capable de lire cartes et plans.

Autonomie professionnelle.

Microsoft Excel.

Maçonnerie de base.

Ponctuel.

Réaliser l'entretien du véhicule.

Soudage à l'arc, chalumeau...