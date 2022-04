Richard Amedé MINKALA

Minkala

Richard Amédé



Depuis 2004 : E.U.S (E.U.studyAbroad), coordonnateur des activités.



Au seins de cette structure dont, l'activité principale est l'organisation de séjours linguistiques pour les étudiants Anglophones désireux d'apprendre le Français, ma mission consiste d'une part à planifier le séjour des étudiants (excursions, placement dans les logements, gérer les situations de crise...) et d'autre part à gérer les relations avec l'université de Grenoble où nous plaçons nos étudiants.



C'est dans ce contexte que j'ai été amené à formaliser le procesus de recrutement des étudiants et à mettre en place un système qui évite des pertes de temps dans le traitement des dossiers et apporte aux étudiants une réponse rapide quant à la suite à donner à leur demande.



2003 : Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétence du Cher (C.I.B.C.)



Suivi des candidats à la validation des acquis de l'expérience. Redaction d'un rapport dressant l'état de ce dispositif dans le département du Cher.



2001 - 2OO2 : Casino Caféteria, Adjoint Manager.



1996 - 2001 : Société de Gardiennage et de Protection Interne (S.G.P.I.).



Supervision d'une équipe d'agent de sécurité, parallèlement à la préparation de la maîtrise en droit.



Durant mon cursus universitaires, j'ai occupé de multiples emplois qui m'ont permis de financer mes études. Mais l'apport le plus significatif de toutes ces expériences réside dans le fait qu'elles m'ont permis de développer un veritable sens d'adaptation et une meilleure connaissance des relations de travail.

Je peux ainsi évoluer dans un contexte qui nécessite de travailler en équipe tout comme dans un environnement qui requiert de faire preuve d'autonomie et d'initiative.



Mes compétences :

Banques

Contrôle de gestion

Droit

Finance

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

juriste

Management

Organisation

Ressources humaines