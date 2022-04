Richard ANDRIANASITERA

L'électrification rurale constitue l'énergie qui me motive pour faire des villages des pays du Sud, des "Villages Oasis" . Convaincu de la prépondérance des Energies Renouvelable dans le développement économique et social de ces villages, j'ai décidé depuis 2010, d'orienter ma carrière vers ce secteur.



Mes compétences :

Gestion et Management de Centre de Profits

Arts graphiques

Gestion Administrative et Financière

Dimensionnements de Sites Autonomes en Energies Re

Bilan de Compétences Approfondies

Conseils et Formations en Création et Reprise d'En