Richard ANNE

BONJOUR à Tous!!

Anne richard retraitée 64ans;pdte d"une asso-humanitaire depuis 1998. < < Terre du soleil > >

et animatrice de vente en GMS.et tjrs en Activité!!!

je présente aussi des diaporamas sur ces pays Sénégal et Maroc que je connais trés bien,dans les maisons de retraites ,et écoles primaires de la Bretagne;ma région.

.

J'ai bcp voyagée en Afrique et fais de l'humanitaire

.Autodidacte et humaniste au grand coeur.

aujourd'hui je pose mes valises et fait découvrir à mes compatriotes l'AFRIQUE berceau de notre civilisation ou les valeurs et le respect des ANCIENS ont encore un sens.

je vous donne mon blog: http://annerichard-afrique.eklablog.com

Au plaisir de vous lire.

Anne



Mes compétences :

expérience ds la vente