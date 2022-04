Richard ANYE

Je suis un jeune camerounais de 24 ans. j'ai fait l'enseignement technique (electricite, electrotechnique, electronique generale, maintenance informatique.)

j'ai un niveau de terminale F2 sans Bac et j'ai une experience professionel depuis:

-juin 2005-juillet 2006 technicien de televiseur, amplificateur, DVD, VCD et bien d'autres appareils elctroniques. Chez espace electronique.

-novembre 2006-decembre 2007 technicien de telephone partable et maintenance de tout appareil de telecomunication.

-depuis mars 2008 technicien et gerant de cybercafé