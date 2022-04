Richard BAGUR

"Si le marin ne sait de quel port il est parti, ni vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui sera favorable". Sénèque.



Cette citation est au coeur de ma philosophie qui envisage l'architecture d'intérieur comme une démarche intellectuelle complète, où la personnalité, les envies et les besoins du client donnent naissance au projet. Reconnu au Conseil Français des Architectes d'Intérieur, sous la qualification n° 969, depuis 2001, et suite à mes collaborations avec des commerçants, j'ai été récompensé six fois au concours Lyon Shop & Design organisé par la CCI de Lyon..



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Maitrise d'oeuvre

Marketing

Rénovation