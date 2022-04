Richard BARET

Actuellement Sysadmin, je suis particulièrement concerné par les problématiques de la neutralité des réseaux, l'utilisation des logiciels libres et la défense des libertés sur internet.

Je possède une expérience dans différents domaines de l'informatique mais surtout dans l'administration réseau et systèmes que ce soit dans le monde Windows ou Linux, l'architecture réseau, la virtualisation et le support. Je développe aussi à mes heures perdues histoire de rester dans le bain du dev en cas de besoin :)

Mon expérience fructueuse en tant que formateur en informatique m'a aussi permis d'acquérir une certaine pédagogie et je serai ravi de revenir dans le corps enseignant afin de transmettre mes connaissances et ma passion à de futurs informaticiens.



Mes compétences :

Administration système

Formateur informatique

Réseaux

Sécurité

Administrateur réseau

Storage Area Network

Microsoft Exchange

MS SQL Server

Debian

Windows Server

Ubiquiti

Routage

Active Directory