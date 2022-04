Richard BASSOLE

Diplômé de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, j'ai eu l'occasion d'effectuer 05 stages au cours de mon cursus universitaire. Les deux derniers stages sont de loin ceux qui m'ont beaucoup apporté en termes de connaissances techniques et 'expériences en entreprise. Ils m'ont permis de me familiariser avec le travail dans le domaine minier tant dans l'exploitation à ciel ouvert qu'en souterrain.

Je peux donc dire que j'ai une assise solide sur laquelle je pourrai me baser pour aider à résoudre les problèmes rencontrés en entreprise.