Richard BELLOT

Je possède maintenant une expérience d'une dizaine d'années en développement Windev, Webdev, Windows, Apache, IIS, Html, Javascript,...



Cette expérience technique est complétée par une expérience forte en gestion de projets : de l’expression du besoin à l’installation de la solution, et à la gestion de son évolution (sans oublier la formation des opérateurs), dans un soucis de qualité : ITIL, CMMi, ISO 10006, PMBok



A cette expérience s'ajoute l'aspect relation client indispensable dans le cadre de mon activité actuelle (vendre des projets, mutualiser des projets, etc...).



Je m'oriente actuellement vers le paramétrage des grands systèmes d'information : j'ai suivi une formation Consultant SAP FI-CO (oct 2008 - fev 2009, suivie d'un stage dans l'entreprise Raynal et Roquelaure (Aveyron 12) durant lequel j'ai réalise un travail sur les variations du PMP (alerte lors des variations, compréhension des variations), et la mise en fonction de la DEB (déclaration d'échange de biens), dans une démarche qualité (indispensable).



J'exerce actuellement en freelance sur la gestion de projet et le développement informatique.



Je suis à l'écoute du marché pour le sud de la France.



Disponible rapidement.



Mes compétences :

Architecte

Architecte SI

Chef de projet

CMMI

COBIT

ITIL

PMBOK

SAP

SAP FI

SAP FI CO

Système d'informations