Richard BENARIVO

• Administration Windows Server Active Directory, Web Server (Easy PHP6) et MS Exchange;

• Bases des données: MS Access, MySQL Serveur;

• Langages de programmation: Visual Basic, VB Access, Turbo Pascal.

• Notions sur Lotus Notes Client et Domino Server 8.5, QuickBooks Online, Ciel Compta, Scala

• Langages de script : HTML, PHP ;

• Maîtrise de SIG ArcView 3.2 (avec BD,BD 100 et BD 500)

• Infographie, montage son et vidéo (Ulead,Corel, Photoshop CS5, Magix Video deluxe, Avid Technology, Adobe Design Premium, Adobe After Effect)

• Maintenance des Ressources Informatiques Hétérogène (Soft et Hard (Toshiba, HP, Dell) );

• Maîtrise des outils Microsoft (Système d’Exploitation Windows et les Offices(2003, 2007, 2010).

• Maîtrise Parfaite de Base de Registre Windows

• Lan, Wan et Wifi (Configuration, Câblage, installation, dépannage)

• Connaissance de Bases en Linux

• Partage de connexion Internet Modem USB (Moov 3G+, Airtel Internet USB, Orangenet).

• Autres : Compétences en Interphone/Commutateur téléphonique (Configuration, entretien, câblage)

== > Francais et Anglais couramment



Mes compétences :

Systèmes et Réseaux

Responsable Informatique