Richard BENISHAI

Etude des relations entre la Terre et la Vie, la géobiologie s'intéresse à l’influence des rayons cosmiques et terrestres, des formes architecturales, des matériaux, des couleurs, ou des produits technologiques sur les êtres vivants.



Nous savons que certains endroits dégagent un sentiment de bien-être en nous, tandis que d'autres nous font sentir mal à l'aise.



Selon ces emplacements, certaines familles, certaines entreprises auront des difficultés plus ou moins importantes, tandis que d’autres rencontreront le succès.



Tout ce qui nous entoure est fait de vibrations. Les forces d'énergie de notre environnement peuvent être soit harmonieuses, soit en désaccord.



Notre espace vital, nos lieux de travail et de loisirs sont sous l'influence constante de ces forces qui agissent sur notre organisme de façon silencieuse.



Ces ondes qui se trouvent dans l'univers entier peuvent causer des effets pathogènes variables et peuvent affecter notre bien-être physique et mental, ainsi que notre comportement.



Plusieurs médecins ont étudié les effets d'une exposition à long terme à de tels endroits nocifs.



Cela va de simples désaccords familiaux à des pathologies plus sérieuses telles que la perte de vitalité, l’insomnie, le cancer, le suicide ou la démence...



Ces effets varient selon la sensibilité de chaque individu.



Le travail du géobiologue est de détecter les éléments responsables de la nocivité d'un lieu et de rééquilibrer l'espace vivant pour élever le niveau des vibrations positives.



Ainsi, les corps peuvent à nouveau se recharger.



http://www.geobiology.co.il/french/



Mes compétences :

Energétique

Energie

Environnement

Feng shui

Géobiologie

Nettoyage

Purification

Radiesthésie

Santé

Eau