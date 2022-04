Richard BENTOLILA

Bonjour,

Très impliqué dans les objectifs fixés par mes dirigeants, je suis très sérieux et je souhaite mettre mes compétence au service d'une entreprise qui me fera confiance.

Je suis également très polyvalent du fait de mes différentes expériences :

- Contrôle de gestion

- Gestion des commandes et des stocks

- Secrétariat, accueil, standard...

- Moteur pour améliorer les systèmes d'information