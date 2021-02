Richard BERACASSAT

Chirurgien orthopédiste

Faculté de Médecine de Paris - Descartes

Ancien interne des hôpitaux, Ancien assistant des hôpitaux, Ancien Chef de Clinique des universités de Montpellier, Ancien praticien hospitalier au CHU de Nîmes

Membre de la Société Française de Chirurgie Orthopédique

International member of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

Membre de l'Association Franco-Allemande de Chirurgie Orthopédique (Deutsch Französischer Freundeskreis für Orthopädie und Unfallchirurgie)

Installé en libéral à Alès depuis 1987

