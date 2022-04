Richard BERGER

Architecte Diplomé d'état Habilité à la Maitrise d’œuvre je suis actuellement chargé de suivre plusieurs dossiers en conception et d'autres en chantier.



Formé à l’école d’architecture de Saint-Etienne, j’ai en 2007 eu la possibilité de bénéficier d’un échange Erasmus au sein de l’école polytechnique de Valence (Espagne). Lors de cet échange j’ai intégré les classes d’étudiants espagnols et suivis des cours divers tel que « paysage et urbanisme », «construction et technique», « histoire de la restauration architectural » ou encore « conception architectural et bioclimatique » ce qui à complété l’enseignement initial stéphanois. De manière régulière, j’assiste aux 5 à 7 de l’éco construction organisées par Inter Foret bois-42. Ces événements bien que permettant de dégrossir certains points ne remplacent pas une formation « complète ». C’est pourquoi en février 2011, j'ai commencé la formation QEB 13 dispensé par l’ordre des architectes à Lyon et depuis j'essaie d'utiliser ces acquis.



Je cherche d´une part à appliquer les connaissances acquises durant mes expériences professionnelles et humaines; d´autre part, à faire évoluer mes compétences vers une démarche plus respectueuse de l´environnement, notamment dans le secteur de l´urbanisme.



http://richard.berger2.free.fr



Centre d´interêts:

Développent Durable

Nouvelles technologies

Photographie



Connaissances informatiques:

Archicad 9 à 15

Autocad 2011

Photoshop CS2 à 5

Pack Ofice 2007_2010



Langues:

Français (langue maternelle)

Espagnol (courant)

Anglais (opérationnel)



Mes compétences :

Conception

Développement durable

Enjeux environnementaux

Formation

HQE

QEB