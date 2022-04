Richard BEUZIT

Directeur artistique - Graphiste concepteur

25 ans d'expérience en VPC, communication graphique, édition/web, enseigne et signalétique.

Gestion pôle création et direction artistique.

Expériences en entreprise, indépendant free-lance et milieu associatif. Travail en équipe et en autonomie.

Connaissance complète du processus créatif PRINT (brief client, devis, création...) , du suivi de fabrication (fichier de fab, commande matériaux, gestion stocks...) et adaptations supports e-marketing WEB.

PAO avec Adobe suite (indesign, illustrator, Photoshop) sur environnements Mac et PC.

Connaissances approfondies en découpe matériaux et impression numérique grand format.



Mes compétences :

Réactivité

Créativité

Autonomie professionnelle

Gestion de la production

Chiffrage

Direction artistique

Conception graphique