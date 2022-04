Richard BEZIAT

Richard Béziat, est dirigeant et consultant pour l'agence l'Humain Volontaire. Il dispose de compétences dans la formation, l'animation et la conception d'outils pédagogiques. Il est actuellement impliqué sur plusieurs projets de territoire pour l'aménagement de dispositifs de découvertes de l'environnement ainsi que des interventions de médiation auprès d'élus locaux. Animateur et formateur spécialisé dans l'animation scientifique, il a encadré et accompagné pendant près de 15 ans des équipes de projet en EEDD auprès d'enseignants sur des structures d'accueil de jeunes enfants.

De plus Richard Béziat a réalisé plusieurs missions à Madagascar et à Mayotte auprès d'ONG et d'établissements publics en tant que spécialiste de l'éducation à l'environnement. Il a ainsi pu apporter des préconisations pour des outils d'animation adaptés. Ses nombreuses expériences professionnelles lui ont permis d'expérimenter et d'approfondir une réflexion personnelle sur l'utilisation de l'activité artistique et ludique comme vecteur "positif" pour la sensibilisation à l'environnement naturel et humain. En 2009 Richard Béziat crée l’Agence l’Humain volontaire en collaboration avec Camille Provendier.



Mes compétences :

Education

Education à l'environnement

Environnement

Interprétation

Médiation

Muséographie