Richard BIERNACKI

Créateur et fabricant de la CAVARICCI - pantoufle à diffusion de parfum ( menthe - cèdre - lavande - orchidée )

de la pantoufle homme GRAND CONFORT : Anti transpiration + anti odeur + anti - bactéries + senteur menthol

de la BALLERINE HYDRATANTE ( problème typiquement féminin)



Après 2 ans de R & D, nous avons mis au point des EMULSIONS COSMETO-TEXTILES Pretes à l'emploi qui permettent à chacun - chacune de " charger " ses propres vêtements en fonction AMINCISSANTE ou HYDRATANTE ou RAFRAICHISSANTE. A ce jour, nous sommes les seuls a proposer ce genre de produits, et sommes à la recherche d'agents indépendants ou de distributeurs .



en un mot : LA MAITRISE DE LA MICROCAPSULES sous toutes ses formes et actuellement je vais continuer la R & D pour le developpement de la microcapsules avec des huiles essentielles.



Mon champ d'action va de la production de pantoufles fonctionnalisées et de la COSMETO-TEXTILE.



Mes compétences :

Capsules

Textiles