Richard BILLAUDEL

Depuis mes débuts en recherche appliquée, j'ai pris la responsabilité de postes opérationnels en business development dans le domaine des services : Web, IT, puis en relation client.



Aujourd'hui chez Orange Business Services, j'ai la double responsabilité de développer les usages et les ventes dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services publics, et de faire monter en compétences les responsables de comptes autour de thèmes abordant la gestion de la relation client (15 personnes).



Passionné par les innovations technologiques j'ai le plaisir de partager, au travers des blogs Orange, mes expériences et réflexions sur les usages en relation client ainsi qu'en relation patient et e-santé.



Mes compétences :

Biologie

Communication

Environnement

Investissement

Microsoft Technologies

Montage

Océanographie

Plongée

Réalisation

Retour sur investissement

ROI

Video

Web