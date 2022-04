Richard Blackburn, parcours artistique

Concepteur, directeur artistique et gestionnaire, Richard Blackburn est une figure de proue dans le monde du spectacle et de la scénographie. Ses réalisations font appel autant aux comédiens qu'aux marionnettes surdimensionnées intégrant différentes techniques multimédias. Ses réalisations proposent des paysages visuels et sonores qu'il orchestre en de grands tableaux synergiques. Toute sa démarche artistique s’est développée aux confins de la Montérégie sur le site actuel du Théâtre de la Dame de Cœur qu’il dirige depuis 1979. René Charbonneau, directeur de production, est depuis 30 ans, l’essentiel collaborateur qui aura partagé ses visions, mais surtout aura permis que ceux-ci s’incarnent.

Après des études au collège et à l'université en théâtre, Richard Blackburn devient boursier des gouvernements du Canada et du Québec et entame une carrière qui comptera la création d'une douzaine de textes dramatiques et la mise en scène de plus de vingt-cinq concepts de spectacles à grand déploiement. En 1979, il prend la direction artistique du Théâtre de la Dame de Coeur (TDC) où il entreprend un travail de recherche fondé sur le lieu et l'espace. Le TDC confirme ainsi sa mission comme centre de recherche, de création, de production, de diffusion et de formation spécialisé en scénographie surdimensionnée et en marionnettes géantes.

Situé à Upton, en Montérégie, le TDC est fondé sur un concept unique en Amérique du Nord : une salle extérieure dotée d'un toit de 15 mètres de haut et dont les sièges, chauffants et pivotants (invention brevetée de Richard) permettent aux spectateurs de suivre l'action sur 300 degrés. Outre plusieurs créations, la compagnie, avec Richard comme concepteur, a mis à profit ses talents à l'étranger, notamment à Singapour, lors des cérémonies d'ouverture de Esplanade Theaters on the Bay en 2002, au Japon, dans le cadre de l'Exposition universelle de 2005, en 2007 à New York, avec le Cirque du Soleil, et, récemment en Norvège avec le Riksteatret.

Le travail de production utilise une chaîne de créateurs multidisciplinaires où, à chaque étape, une énigme se résout. Sur le plan dramaturgique, Blackburn est fier des collaborations aux textes des Pascale Rafie, Emma Haché, Maryse Pelletier et Marilyn Perreault.



L’expertise profite à tout le milieu de la marionnette, entre autres par le travail discipliné des techniques : les professionnels formés circulent d’une compagnie à l’autre et enrichissent les performances.



Isolé des grands courants, ce travail en région est devenu distinctif. Cette affirmation prend son sens à travers le regard du public familial constant, un public curieux qui aime prendre le risque d’entrer dans des univers inusités. Ainsi les spectacles cherchent à déjouer la raison et surtout à expérimenter les relations entre le public et le spectacle.



La créativité ici est au service d’une expérience s’inspirant d’environnements précis comme à Upton. Le lieu est devenu le point de départ pour révéler la nature artistique de paysages divers. Si le mot régionalisme peut avoir un sens positif, constructif et inventif en art, Blackburn en est un témoin incarné. Laissez rêver le territoire et prendre le risque.