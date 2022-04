Richard BLANQUÉ

J'ai acquis un grand savoir faire dans la gestion d'entreprise que ce soit en PME/PMI ou sur de grands projets, lors de mes 20 Années d'expériences dans des secteurs tel que l’industrie, la logistique, le transport et les services, tant en France qu'à l'étranger.



En effet durant ma carrière, j'ai occupé et évolué dans différents postes qui m'ont permis d'appréhender la vie de l'entreprise sous tous ces aspects que soit opérationnel, financier, social, fiscal, et juridique. J’ai pu ainsi acquérir l’expertise du contrôle de gestion et la gestion Administrative d’une société.



En contact permanent avec les opérationnels et les tiers, soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de l'information, j'ai développé un véritable sens de l'écoute et un goût pour le contact humain.

Fort de proposition, autonome, homme de terrain et de challenge, je participe à la construction et à la réalisation du plan stratégique, j’identifie les leviers de croissance et propose des actions d’amélioration.



J'aime et m'emploi à mobiliser les compétences et les motivations de chacun pour améliorer le résultat et atteindre l'objectif qui m'a été fixé.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit financier

Logistique

Transport

Industrie

Gestion

Conseil

DAF

Audit