Richard BLIEZ

Agent général du groupe Allianz depuis 1994.

Allianz est leader européen de l'assurance et des services financiers pour les particuliers, professionnels et entreprises.

Le Cabinet Bliez est present à Rouen, St-Aubin les Elbeuf, Maromme, Paris 9.

Agent spécialisé dans les services réservés aux professionnels et l'optimisation de patrimoine.



Mes compétences :

assurances décennales - professions du bâtiment

assurances santé collectives

épargne - variable annuities

bilans de retraite