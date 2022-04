Richard BOIDÉ

Aprés une expérience de près de 10 ans à l'étranger dans le commerce international de matière première (Nouvelle Zélande, Australie et Italie), j'ai évolué à partir de 2005 vers le poste de Directeur Commercial au sein de la société Dormeuil (maison spécialisée dans le commerce de tissus de luxe, qui vend chaque année ses produits dans plus de 50 pays).



Mes responsabilités actuelles m'ont permis de développer des compétences managériales internationales fortes (équipes commerciales réparties dans le monde entier), tout en assimilant la complexité de la chaine de production et de commercialisation de l'habillement de luxe (prêt à porter, demi-mesure et grande mesure) dans les pays clefs de la mode masculine, afin de poursuivre une stratégie globale de développement de la marque.



Riche d’un héritage de 170 ans et d'un positionnement très haut de gamme dans l'industrie textile, la Maison Dormeuil me permet chaque jour de mieux comprendre le concept de marque, d'image ainsi que l'industrie du luxe en général.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Commercial

dynamique

Export

Fashion

International

Italien

Luxe

Luxury

Management

Management equipes

Mode

Négociation

Stratégie

Stratégie export

Vente