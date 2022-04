Richard BOUCHACOURT

Suites à mes premières expériences dans le développement technique de sites web marchand je suis maintenant responsable des activités web de l’entreprise Palladium.



Depuis 2006, j’ai eu l’occasion de développer plusieurs sites web dans leur intégralité. Puis, grâce à une opportunité de travail on m’a confié la gestion commerciale des clients de l’agence dans laquelle je travaillais. Au fur et à mesure j’acquis la connaissance commerciale/marketing des médias Internet en plus de la mise en place technique.



Fort de cette double compétence Palladium m’a confié la responsabilité des activités web de la marque P-L-D-M by Palladium.



Mes compétences :

Achat

Affiliation

Chef de projet

COMMERCE

Développement PHP

Développeur Web

E-commerce

E-mailing

Ecommerce

Emailing

Guide

HTML

Informatique

Internet

Javascript

Liens sponsorisés

Marketing

Microsoft CRM

PHP

SEM

Seo

SEO SEM

Web

Web marketing

Web-marketing

Webmarketing