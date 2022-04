Richard BOULIER

Après mon DUT informatique j'ai travaillé pendant sept ans dans le secteur médical comme responsable informatique (gestion d'un parc de client) puis pour des raisons familiales je suis arrivé sur Rouen ou j'ai occupé le poste d'administrateur système et réseaux dans une mairie de la banlieue de Rouen, suite à une fin de contrat je suis retourné à l'IUT de Rouen pour faire une licence réseaux télécommunications pour approfondir mes connaissances en matière de réseaux, j'ai effectué un stage de fin d'étude au conseil général de seine maritime dans la cellule architecture des réseaux et mon stage consiste à mettre en place un VPN SSL avec un Citrix Access Gateway. je serais disponible à partir du 1avril 2014. car je suis actuellement en formation au CESI pour actualiser mes compétences, je recherche un poste d'administrateur système ou réseau soit dans une SSII ou structure informatique. n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Analyse base de données

PowerAMC

vmware workstation

Microsoft Windows Server

Microsoft Office

Active Directory

Maintenance

VPN

Linux

Maintenance informatique

Microsoft Windows

VMware / VirtualBox

PL/SQL