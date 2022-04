Richard BOURG

Dans une société PME spécialisée dans le consommable technique pour machines industrielles , j'encadre (bilans hebdos,mensuels, actions ciblées ) et vends avec une équipe de 4 commerciaux et réalise un CA annuel de 2,6 Millions d'euros . Progression moyenne annuelle d'environ 5% depuis 10 ans. Consolidation du CA avec visite des gros comptes sur toute la France. Développement des nouveaux produits et nouveaux marchés avec la Direction .Gestion Salon. Participation active à l'organisation générale de la PME.



Mes compétences :

Cinéma

Ecoute

Réactivité

Sport

Vente