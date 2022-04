Bonjour, je suis chef de projet et consultant.



Bilingues anglais / français, fort d’une expérience de 15 ans dans les systèmes d'information au sein de grandes entreprises et dans des environnements internationaux, mes compétences clefs s'articulent autour des axes suivants : gestion de projets, expertise en développement d'applications, le management et pilotage d’activités.



Mes compétences :

Chef de projet

Lotus Notes Domino

Expert

Consultant

Direction de projet