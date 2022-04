Mes compétences :

Rédaction

Gestion d'équipe de développement

Programmation Oracle PowerBuilder

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)

Gestion du code source

Analyse fonctionnelle et technique

Architecture de système

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

Microsoft SQL Server

Programmation .NET (C#, VB.NET,ASP.NET)

C#

Programmation orientée objet