Richard BRUNET

Je vous contacte pour vous informer sur notre projet.

Pour résumer, je dirais que nous sommes au début d’une aventure humaine :



Nous avons créé : Le parti psychologique de France, pour

But : promouvoir le développement psychologique de tous les citoyens



Moyens : intégrer dans l’éducation des méthodes psychologiques adaptées, et cela,

à toutes les étapes de la formation ( enseignement général, universitaire,

professionnel ; formation permanente, populaire et pénitentiaire, ...)

Postulat : quand on améliore la psychologie des êtres humains, on améliore

automatiquement leur emprise et leur impact sur la vie

Objectifs : participer au débat de société, à la vie politique, à la transformation sociale

pour parvenir à une société plus harmonieuse.



