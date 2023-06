Richard FANGET

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE ET EXPORT D'UNE PME en Région Rhône Alpes



MES COMPÉTENCES CLÉS



MANAGEMENT :

 Créer une nouvelle branche d’activité d’une entreprise industrielle (Négoce de pompes de process)

 Définir la stratégie en objectifs opérationnels et planifier les actions

 Négocier (en anglais) avec les fournisseurs internationaux la nouvelle ligne et établir un partenariat

 Créer la documentation technique et commerciale

 Recruter, animer et fédérer une équipe jusqu’à 9 personnes (itinérants et sédentaires) autour de projets innovants (projets France et international)

 Élaborer un programme de formation

 Gérer le budget communication (50 000€)

 Rédiger les articles techniques dans les revues spécialisées



B2B :

 Animer un réseau de distribution

 Gérer les projets d’ingénierie (étude, vente, réalisation,) France et international (ex : ensembles industriels complets à destination du monde entier)

 Fidéliser les clients

 Prospecter de nouveaux clients et développer les ventes

 Suivre les grands comptes

 Lancer et vendre de nouveaux produits et services (chef de projet nouvelles technologies de pompage)



B2C :

 Vendre des contrats de maintenance et de services auprès de syndics et collectivités

 Créer une méthode de ventes d'ascenseurs neufs dans immeubles existants pour la copropriété

 Faire de la prescription (architectes, économistes)



B2G :

 Marchés publics : vente d’ascenseurs et de contrats de maintenance et services











