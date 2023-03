Richard FOURNET

Une grande expérience de la technique et une connaissance très développée des technologies de pointe sont les critères qui me décrivent le mieux -

De la conception de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques chez AUDAX en passant par la responsabilité du développement du secteur accessoires, connectique et petits sons, société TMS & COBRASON (Leader Audio/Vidéo Home Cinéma sur la place de Paris) pendant 10 ans.

J'ai pu affirmer mes connaissances et mon expérience en tant que Responsable produits connectique et accessoires en développant le secteur multimédia et Home Cinéma au sein de la société HAMA France pendant 5 ans.

Puis, chargé de développement Merchandising,(Développement et suivi des bornes interactives, création et développement des outils nécessaires aux clients e-commerce, gestion, évaluation, transcription des besoins dans les cahiers des charges, etc...)et responsable des formations techniques clients et du personnel interne. Aujourd'hui, responsable de la traduction des textes présents sur les blisters produits, les manuels d'utilisation, les catalogues... pendant 3 ans et responsable de la gestion Web durant 2 ans.

Actuellement responsable produits depuis 2 ans (Connectique audio/vidéo/antenne/sat/multimédia, accessoires audio et petit son, accessoires photo, accessoires auto et gps, produits de la maison. (plus de 4.500 références)



