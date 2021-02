Richard LAVENTURE

Développeur backend en Java/JEE.



Fort de mon une expérience de plus de 10 ans j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets d'envergure en méthode Agile et DevOps.



J'ai pour objectif de tendre vers un profil FullStack afin d'atteindre un certain niveau de complétude.



Mes compétences :

Language

Java, J2EE, Groovy, Python, Shell, Javascript, SQL, HTML, CSS



Framework/technologies

Spring, EJB, Webservices SOAP/REST, Hibernate, OSGI, GWT, Maven, NodeJS, Angular



Serveur d'application et middlewares

JBoss, Karaf, Tomcat, ActiveMQ, Weblogic



IDE et Outils

Eclipse, NetBeans, Sonar, Jenkins, Ansible, Jira, SVN, Git



Systèmes d'exploitation

Windows Server 2012

Unix (Ubuntu, CentOS, Redhat)



Solutions de supervision

- Nagios, Centreon, Zabbix



Base de données

Oracle, Postgres, MySQL, Microsoft Server SQL, ElasticSearch



Divers

Active Directory, VMWare