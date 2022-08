Bonjour,



Vous avez les responsabilités d'aménager, d'optimiser, d'améliorer l'utilisation de vos entrepôts, usines, espaces intérieurs et extérieurs et vous avez besoin de conseils avisés et objectifs pour ces aménagements, vous êtes au bon endroit, prenons rendez-vous !



Votre supplay chain nécessite une approche globale de votre environnement de surface et en volume afin de fluidifier vos flux de production, stockage et vous souhaitez en discuter avec un professionnel rompu à ce genre d'exercice.



Rencontrons nous pour poser un diagnostic et imaginer des solutions pérennes pour augmenter votre business au quotidien.



- Stockage - Manutention - Equipements pour la logistique - Atelier - Protection des biens et des personnes - Protection de l'environnement - Collecte des déchets - Espaces collectifs



Richard Rutkowski - Chargé d'affaires - Mobile: +33 (0)6 25 58 33 06



Mes compétences :

Entrepreneur

Lean manufacturing

Pugnacité

Développement commercial

Directeur des ventes

Rigueur

Organiser

Créatif

Logistique - Supplay chain

Sécurité

Protection des personnes et des biens.

Anglais courant