Richard WILLIOT

Je suis quelqu'un d'investit et polyvalent, je sais actuellement développer en divers langages. J’ai aussi de bonnes notions en programmation objet. Je sais comment interagir avec une base de données MySQL.



Je sais mettre en service un réseau, les postes clients, switch et routeur et j'ai des connaissances serveur ESXI, linux ou Windows.



Pour plus de détail je vous prie de vous remettre à mon CV.



Mes compétences :

HTML

C++

Microsoft C-SHARP

Linux

JScript

Hyper-V

Dynamic Host Control protocol

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Active Directory

Maintenance D’ordinateur.

Mise en place d’un réseau, brassage, paramétrage

Delphi