Richepin DJOUMESSI

*Je suis un professionnel spécialisé dans la maintenance, réparation et la tropicalisation des véhicules neuf et d'occasion.

*J'ai graduellement travaille dans plusieurs structure en Afrique, particulièrement au Cameroun comme mécanicien et manager des groupes de maintenances avec plaisir et succès.

*Actuellement je supervise et encadre 130 techniciens dans une société de transport au Cameroun.

*La Maintenance des véhicules et équipements chez moi est une affaire de vocation et J'adore ce job.



Mes compétences :

Chef d'atelier

Diriger

Leader

Maintenance

Manager

Mécanique

mechanic

Mechanics

Team Leader

Team manager

Workshop