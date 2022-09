Responsable d'équipe conseiller client.



Ma mission principale étant de manager des collaborateurs pour qu'ils atteignent les objectifs fixés pas le client donneur d'ordre.



Analyser les réalisations et constater l'écart sur chaque indicateurs clés de performance. (KPI)

Debriefer et résoudre le blocage en éliminant la cause première.

Améliorer continuellement la performance de l'équipe.

Assurer un reporting auprès du client.