Ridha JRIDI

Consultant confirmé en électricité avec 23 années dexpérience en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'oeuvre des projets diversifiées.

Intervient en Electricité et Equipements techniques

A développé une forte expertise dans le métier d'ingénierie et du conseil, tant en Tunisie quà linternational

Tout nouveau projet est une occasion de me mobiliser au service de mes clients, dans le cadre dune relation de confiance et de respect, et de leur fournir des solutions durables et des prestations de qualité à même de garantir leur satisfaction totale.