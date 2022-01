Ridouan HIJE

Jeune Ingénieur d’Etat Electricien, diplômé de l'EMI, doté d’un don de conviction, d’une aisance relationnelle et du sens de rigueur. Un jeune ambitieux pour construire une carrière valorisante et qui dispose d'une grande capacité d'apprentissage.



Mon objectif était et est toujours d’améliorer et de faire évoluer mes compétences techniques, managériales et individuelles. Ainsi, mes modestes expériences m’ont permis de développer mon sens de responsabilité, une grande aptitude en terme de gestion de stress au travail et le travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

ETAP

AutoCAD

réseaux électriques

Energies renouvelables