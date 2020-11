Rihab AJMI Chargée Ressources Humaines chez BGFI Engineering qui est une filiale du groupe international POSITIVE THINKING COMPANY.

Je suis une personne honnête et autonome, toujours prête à affronter de nouveaux défis en faisant preuve d'une immense énergie.

Je suis créative, travailleuse et motivée et je suis capable de savoir écouter attentivement pendant la résolution des problèmes.