Rimma ISHIMBAEVA

- Titulaire d'un doctorat en sciences vétérinaires,

- Plus de 25 ans d'expérience professionnelle en business développement et affaires réglementaires du secteur Santé Animale au niveau international https://www.linkedin.com/in/rimmaishimbaeva

- Membre du Conseil (vice-president, treasorier) de l'AVC (ASSOCIATION DES VETERINAIRES CONSULTANTS - Association of Veterinary Consutants)

- Membre du Bureau des parties prenantes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

- Expert du groupe EFSA des risques émergents



Mes compétences :



Vétérinaire

Business Consulting

Industrie pharmaceutique

Recherche scientifique

Analyse de données

Pharmacovigilance

Affaires réglementaires

Régulation

Social Media Marketing

Project management

Consulting

Regulatory Affairs

EMEA

Animal Health

Animal Nutrition

Food Safety

Companion Animals

Food producing animals

Vaccines